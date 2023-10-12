Москва, 12 октября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В ходе боевых действий в Израиле погибли четыре гражданина России, имеющие также израильское гражданство, шесть россиян пропали без вести, сообщили 12 октября в МИД РФ.

Иван Батырев/ТАСС

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство», — сказано в сообщении министерства.

Посольство России в Израиле и представительство РФ при Палестинской национальной администрации принимают все необходимые меры по выяснению судьбы ещё шести граждан России, которые числятся пропавшими без вести, отметили в МИД.

В ведомстве также заявили, что Россия призывает стороны конфликта к деэскалации насилия и осуждает как взятие в заложники, так и блокаду людей и другие насильственные действия в отношении мирных граждан, а также неизбирательное применение силы при проведении военных операций.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 октября в посольстве России в Израиле заявили, что число погибших в ходе боевых действий граждан России выросло до четырёх, а число пропавших без вести — до шести человек.

Представители ХАМАС ранее также заявляли, что среди взятых ими в плен в Израиле — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

11 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами. В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами. Армия Израиля 12 октября также нанесла и удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, сообщало сирийское государственное информагентство SANA.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.