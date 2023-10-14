Киев, 14 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия. Об этом рассказала главный редактор ZN․UA Юлия Мостова на проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023, сообщает издание New Voice.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По её словам, с таким призывом Зеленский обратился к СМИ после скандала о завышенных ценах на продукты для минобороны Украины.

Мостова уточнила, что он не предложил представителям СМИ в случае выявления фактов коррупции информировать власти, чтобы последние могли принять необходимые меры, Зеленский просто призвал не затрагивать данную тему.

Как передавало ИА Регнум, сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что в Белом доме имеют представление о масштабах коррупции на Украине, но не говорят об этом. По его словам, Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных государств. Сенатор считает, что Вашингтону следует назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. В качестве примера республиканец привёл опыт Афганистана, где инспекция США выявила необоснованную растрату десятков миллиардов долларов.

Член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина обвинила власти Украины в разворовывании госбюджета.

По её словам, западные союзники не могут не знать, что происходит в верхушке украинских властей, а значит, «совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам». Выжить за свой счёт Украина не сможет, резюмировала она.

Ранее Зеленский попытался оправдаться и заявил, что Россия якобы распространяет недостоверные данные о коррупции на Украине.

«Ни один доллар не был украден у партнёров Украины», — заявил он.

Глава режима добавил, что люди и случаи «бывают разные».