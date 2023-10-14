Москва, 14 октября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Российские подразделения отразили атаку противника и нанесли поражение его живой силе и технике на донецком направлении, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 185 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 октября на брифинге.

РИА Новости/Станислав Красильников

Он уточнил, что бои шли у Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Подразделения Южной группировки войск действовали при поддержке авиации и артиллерии.

Помимо примерно 185 бойцов, ВСУ потеряли на этом направлении три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Как сообщало ИА Регнум, за минувшую неделю с 7 по 13 октября противник потерял на донецком направлении более 1580 бойцов. Российские военные отразили 17 атак подразделений ВСУ около Водяного и Орехово-Васильевки в ДНР, ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами.