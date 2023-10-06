Симферополь, 6 октября, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки. Об этом вечером 6 октября сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:40 по московскому времени.

Находящихся на Крымском мосту призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной связи.

Ранее 6 октября движение автотранспорта по мосту перекрыли в 18:50 по московскому времени. Однако спустя один час движение было возобновлено.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе, которую отменили спустя час. Развожаев отметил, что в районе Севастопольской бухты поднимается дым, который, несмотря на неприятный запах, угрозы не несёт.