Керчь, Крым, 14 сентября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей с опережением графика, ремонтные работы были проведены за 59 дней, сообщил 14 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали повреждённое пролётное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — написал Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Поблагодарив строителей, принимавших участие в работе, вице-премьер также сообщил, что полное открытие движения по мосту после замены второго повреждённого пролётного строения намечено на 1 ноября.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения.

В ходе теракта погибли два человека, семейная пара. Их 14-летняя дочь получила тяжёлые ранения. Все пострадавшие во время атаки ехали в автомобиле по мосту. Ответственность за теракт взяла на себя Служба безопасности Украины.