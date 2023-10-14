Вашингтон, 14 октября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Вашингтоне 14 октября.

Joel Marklund/Zuma/TASS Александр Овечкин

В середине второго периода Овечкин нанёс бросок после выигранного вбрасывания и пытался сыграть на добивании, но ему помешали защитники соперника. После этого началась потасовка, которая так и не переросла в массовую драку.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Питтсбурга». Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Как сообщало ИА Регнум, «Вашингтон» проиграл «Коламбусу » в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 2:4. Овечкин отметился одной заброшенной шайбой.

Журнал Forbes 9 октября опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ сезона 2023/24. На первом месте оказался Овечкин, доход которого по итогам сезона составит $17,5 млн, из которых $12,5 млн он получит за контракт, а ещё $5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам.