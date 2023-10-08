Вашингтон, 8 октября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей со счётом 2:4.

В составе победителей забитые шайбы на счету Буна Дженнера (24-я минута), Коула Силлинджера (47-я), Адама Фантилли (57-я) и Патрика Лайне (60-я, в пустые ворота).

У «Кэпиталз» голами отличились Джон Карлсон (27-я) и российский нападающий хозяев Александр Овечкин (31-я).

Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился во встрече одной голевой передачей. Его соотечественники — одноклубник, нападающий Иван Проворов, а также форвард и защитник «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Алексеев — не отличились в матче результативными действиями.

Новый сезон в НХЛ начнётся с 11 октября, в первый день нового регулярного чемпионата состоятся матчи между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также «Чикаго Блэкхоукс» и «Питтсбург Пингвинз».

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Овечкин заявил, что команды НХЛ не учитывают национальность при выборе игроков. Таким образом форвард ответил на политические заявления известного чешского вратаря Доминика Гашека, раскритиковавшего НХЛ за отсутствие санкций против российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтона» 11 августа отметил, что ещё не определился с планами на будущее. При этом он не исключил возможность продолжения карьеры в качестве министра спорта России.