Вашингтон, 14 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России добились впечатляющих успехов в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что российские военные перешли в наступление по всей длине фронта.

У ВСУ закончились подкрепления, добавил он.

«Мы наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может», — отметил бывший разведчик.

По его мнению, Соединённые Штаты находятся в политическом кризисе по поводу продолжения поддержки Киева и этот кризис начался ещё до начала конфликта на Ближнем Востоке.

«США оказались в затруднительном положении с самого начала, как только начали помогать Украине. Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Риттер также отметил, что ВСУ потерпели полный крах в своём контрнаступлении, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ следовать стратегии НАТО.

Ранее украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что масштабное наступление Вооружённых сил России стало неожиданностью для ВСУ. Журналист высказала мнение о том, что Россия планирует «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов.