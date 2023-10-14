Экс-президент Валенса: Польше грозит гражданская война
Экс-президент Польши Валенса допустил начало гражданской войны в стране
Варшава, 14 октября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. В Польше может начаться гражданская война из-за ситуации с парламентскими выборами, заявил в интервью французскому журналу Le Point экс-президент страны Лех Валенса.
По словам политика, ситуация в стране серьёзная.
«Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — предостерёг Валенса.
С точки зрения бывшего лидера республики, такого «бунта» можно ожидать не только в Польше.
Как сообщало ИА Регнум, за две недели до выборов в Варшаве прошла многотысячная акция протеста польской оппозиции, основным лозунгом стало обвинение действующей власти Польши в нарушении прав женщин. Руководители партии «Гражданская платформа», организаторы протестной акции, назвали её «Маршем миллионов сердец». В шествии приняли участие несколько десятков тысяч человек.
В Польше парламентские выборы пройдут 15 октября.
Польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант, заявил генерал польской армии Пётр Пытель.
Бывший глава Евросовета и один из лидеров польской оппозиции Дональд Туск заявил, что, если победу на предстоящих выборах одержит ныне правящая партия «Право и справедливость», Польша может покинуть Евросоюз.