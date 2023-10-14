Варшава, 14 октября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. В Польше может начаться гражданская война из-за ситуации с парламентскими выборами, заявил в интервью французскому журналу Le Point экс-президент страны Лех Валенса.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам политика, ситуация в стране серьёзная.

«Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — предостерёг Валенса.

С точки зрения бывшего лидера республики, такого «бунта» можно ожидать не только в Польше.

Как сообщало ИА Регнум, за две недели до выборов в Варшаве прошла многотысячная акция протеста польской оппозиции, основным лозунгом стало обвинение действующей власти Польши в нарушении прав женщин. Руководители партии «Гражданская платформа», организаторы протестной акции, назвали её «Маршем миллионов сердец». В шествии приняли участие несколько десятков тысяч человек.

В Польше парламентские выборы пройдут 15 октября.

Польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант, заявил генерал польской армии Пётр Пытель.

Бывший глава Евросовета и один из лидеров польской оппозиции Дональд Туск заявил, что, если победу на предстоящих выборах одержит ныне правящая партия «Право и справедливость», Польша может покинуть Евросоюз.