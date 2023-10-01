Варшава, 1 октября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. В центре Варшавы 1 октября прошла многотысячная акция протеста польской оппозиции, основным лозунгом стало обвинение действующей власти Польши в нарушении прав женщин, передаёт Polsat News.

MARCIN OBARA/ЕРА/ТАСС

Руководители партии «Гражданская платформа», организаторы протестной акции, назвали её «Маршем миллионов сердец». В шествии участвовали несколько десятков тысяч человек, отметили польские СМИ.

Участие в акции приняли представители разного рода общественных и политических объединений, в том числе противники запрета на аборты, «антиклерикальные активисты» и сторонники ЛГБТ, сказано в сообщениях.

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Ранее акция протеста против запрета на проведение абортов проходила в Варшаве в июне 2023 года. Официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, при этом с 2021 года не угрожающая жизни и здоровью матери патология плода не считается законной причиной для совершения аборта.

При этом организаторы акции в своих выступлениях затрагивали не только вопросы, связанные с абортами. В частности, глава «Гражданской платформы» Дональд Туск заявил, что оппозиция, победив на выборах, намерена избавить Польшу от воровства со стороны чиновников.

«Мы встаём на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», — сказал он.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Одновременно будут проведены несколько референдумов, в частности о приёме на территории страны нелегальных мигрантов и о повышении пенсионного возраста.

«Гражданская платформа» в сентябре 2023 года пообещала в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к государственному трибуналу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого.

По данным большинства социологических опросов, правящая в Польше партия «Право и справедливость» займёт на выборах первое место, однако получит менее половины мест в парламенте и для формирования коалиции должна будет заручиться поддержкой других фракций.