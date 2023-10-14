Варшава, 14 октября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант, заявил в беседе с Gazeta Wyborcza генерал польской армии Пётр Пытель.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Кажется, что генерал Анджейчак не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае её поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону», — сказал офицер.

По словам Пытеля, сейчас польских командиров можно контролировать с политического уровня, да и в армии все об этом говорят.

Он также отметил напряжённую обстановку на польско-белорусской границе, в том время как отвечающее за командование обороной руководство некомпетентно.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооружёнными силами республики генерал Томаш Пиотровский подали в отставку.

Официальная причина их решения не называлась. По версии журналистов, этому мог способствовать конфликт начальника Генштаба армии и оперативного командующего вооружёнными силами с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Согласно другому предположению, поводом для отставки стал инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши в конце 2022 года.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Одновременно состоятся несколько референдумов, в частности о приёме на территории страны нелегальных мигрантов и о повышении пенсионного возраста.

«Гражданская платформа» в сентябре 2023 года пообещала в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к государственному трибуналу ряд высокопоставленных чиновников, включая действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого.