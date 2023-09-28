Ереван, 28 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян на брифинге.

IMAGO/Klaus Rainer Krieger/Global Look Press

«Мы предложили России заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — заявил он.

По словам представителя Армении, даже если Россия не захочет подписать данное соглашение, разговор о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению является неразумным.

«Лидеры стран имеют иммунитет», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляли, что решения МУС являются юридически ничтожными, Россия не признаёт его юрисдикцию.

Песков отметил, что сама постановка вопроса о возможном аресте президента России возмутительна и неприемлема. Россия, как и многие другие страны, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, и подобные его решения с точки зрения права являются для России ничтожными, добавил Песков.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила 26 сентября на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий Киева в отношении детей, что киевский режим вербует детей по схемам, отработанным группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она рассказала, что украинские боевики вербуют детей через соцсети с помощью фейковых аккаунтов, закрытых каналов и чат-ботов. Сначала детей втягивают в деструктивные сообщества в режиме онлайн, затем это переходит в реальность. Детям выдают чёткие инструкции, обещая «призы».