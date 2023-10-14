Москва, 14 октября, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Российские истребители-бомбардировщики ударили по позициям украинских боевиков на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Фронтовые бомбардировщики Су-34

Начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский уточнил, что экипажи Су-34 нанесли пять авиационных ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Степовая Новосёловка и Петропавловка.

В результате работы российской боевой авиации противник лишился четырёх миномётных расчётов, зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», артиллерийского орудия Д-20 и беспилотного летательного аппарата.

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Как передавало ИА Регнум, ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению российской армии. Только 12 октября произошло около сотни боевых столкновений, отметила в статье для британского журнала The Spectator украинская журналистка Светлана Моренец.

В Минобороны 13 октября сообщили, что российские войска отразили за неделю 46 атак ВСУ на купянском направлении. Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение семи дней заняли более выгодные рубежи и позиции.

Около населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР) нанесено поражение живой силе и технике 25-й, 14-й и 92-й бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили более 830 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка, четыре бронемашины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.