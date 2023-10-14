Лондон, 14 октября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению российской армии, отметила 13 октября в статье для британского журнала The Spectator украинская журналистка Светлана Моренец.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта», — написала она.

В материале говорится, что 12 октября произошло около сотни боевых столкновений.

Журналистка предположила, что Россия планирует сковать украинские войска и не допустить переброску резервов.

Моренец привела слова украинских боевиков, которые опасаются возможного прорыва, называя ситуацию как «ад». По словам других вэсэушников, они оказались в меньшинстве и утратили ряд позиций.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские войска перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта. Таким образом, украинский контрнаступ можно считать законченным, сказал дипломат на заседании ООН по вопросу о западных поставках оружия на Украину.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер отметил готовность российской армии перейти в наступление на Украине. У военных есть для этого все необходимые ресурсы, а контрнаступление ВСУ пошло не по плану, добавил он.

Жажда власти западных лидеров загнала украинцев в мясорубку, считает обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан. Запад не достигнет успеха в конфликте на Украине. Это подтверждают провалы ВСУ и неспособность прорвать российскую линию обороны, считает эксперт.