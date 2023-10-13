Вашингтон, 13 октября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Власти США призвали Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа до тех пор, пока не будет создан «безопасный коридор» по выводу гражданского населения, сообщил 13 октября телеканал Fox News.

При этом журналисты не уточнили последовал ли удовлетворительный ответ на данный запрос с израильской стороны.

На телеканале отметили, что данная просьба согласовывается с предыдущими заявлениями Белого дома по призыву Израиля отвечать на атаки ХАМАС по «законам войны».

Также говорится о вылете из зоны конфликта первого чартерного рейса примерно со 100 американскими гражданами. Конкретное время не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в армии Израиля заявили о начале локальных рейдов в секторе Газа, в регион вошли подразделения пехоты и танки. По сведениям ЦАХАЛ, это не является наземной операцией, речь идёт о локальном рейде.

Ранее в Израиль с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Новое обострение конфликта началось 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля и захватил несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над своими городами. Власти заявили о переводе Израиля в состояние войны и анонсировали наземную операцию в Газе для полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.