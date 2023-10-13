Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Подразделения пехоты и танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в сектор Газа, сообщил 13 октября телеканал Fox News.

Сообщается, что израильская армия начала операцию для зачистки и поиска заложников. Однако, по сведениям телеканала, это не является началом наземной операции. Как уточнили Fox News в пресс-службе ЦАХАЛ, речь идёт о локальном рейде.

Как передавало ИА Регнум, ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами.

По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС.

Стороны продолжают обмен ударами. В армии Израиля отметили, что в ночь на 13 октября были нанесены удары по 750 военным объектам ХАМАС. Представители палестинского движения, среди прочего, заявили, что в ответ на удары Израиля по жилым домам в Газе обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.