Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль с визитом. Об этом сообщает France presse.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин

«Остин прибыл в Израиль с визитом солидарности после нападения ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен 12 октября прибыл в Израиль. Ранее газета New York Post сообщила, что Блинкен удалил сообщение с призывом о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в социальной сети. По мнению авторов материала, причиной удаления данного сообщения стала «бурная реакция» в социальных сетях.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.