Вашингтон, 13 октября, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Запад может заставить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения палестино-израильского конфликта. Такие выводы сделало издание Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы отметили, что украинские флаги, вывешенные по всему Западу в знак солидарности, уже сменяются израильскими.

«В этой связи наступление ХАМАС потенциально может серьёзно подорвать способность Киева продолжать свои военные действия», — предположило издание.

Авторы считают, что в последнее время ВСУ терпят неудачи, а их потери многочисленны.

«Перенаправление помощи Израилю предоставило бы западному блоку возможность сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — предположили авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ потерпели полный крах в своём контрнаступлении, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ следовать стратегии НАТО, заявил 13 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

ВС России, по его мнению, загнали ВСУ в ловушку и скоро возьмут их в котёл.

По мнению полковника Вооружённых сил Австрии Маркуса Райснера, Запад постепенно признаёт, что контрнаступление украинской армии закончилось провалом, так как ВСУ не смогли прорваться к Артёмовску и вынудить Москву сесть за стол переговоров.