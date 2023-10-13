Нью-Йорк, США, 13 октября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. ВСУ испытывают настолько серьёзные проблемы с пополнением своих рядов, что в российский плен сдаются 70-летние граждане Украины, не проходившие никакой подготовки, заявил 13 октября на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум

Обсуждение властями Украины вопроса об отмене возрастных ограничений для призывников тоже связано с неспособностью укомплектовать ВСУ, отметил дипломат. В Киеве решили, что людям пенсионного возраста пора становиться «пушечным мясом», добавил он.

«Украинские «слуги народа», как они себя называют, хотят убрать верхнюю планку призыва. Служи до смерти», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Небензя 13 октября также заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось и российская армия уже несколько дней ведёт активные наступательные действия почти по всей линии фронта.

Сотни тысяч граждан Украины делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, заявила 13 октября заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова. Власти уже готовят изменения в законы, которые будут способствовать «урегулированию» данного вопроса, отметила она.

Мобилизация в ВСУ будет ужесточаться, поскольку дефицит военных на передовой растёт, заявил 11 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Летом ВСУ потерпели стратегическое поражение, в результате Киеву придётся мобилизовать ещё больше бойцов, добавил он.