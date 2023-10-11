Киев, 11 октября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Мобилизация на Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит военных на передовой растёт, страна испытывает трудности с пополнением войск. Такое мнение 11 октября высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления ВСУ требуют большой численности военных.

Назаров отметил, что летом ВСУ потерпели стратегическое поражение, в результате Киеву придётся мобилизовать ещё больше бойцов.

Он указал на то, что мобилизация на Украине будет ужесточаться, так как дефицит бойцов на линии соприкосновения растёт, при этом в стране наблюдаются трудности с пополнением войск.

Политик добавил, что при этом молодые украинцы готовы на всё, чтобы избежать мобилизации.

«Из-за того, что мотивация у украинцев снизилась, соответственно, киевскому режиму потребуется больше людей в «заградотряды» и для наблюдения за отправленными на фронт «добровольцами», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша сообщил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством из-за огромных потерь и усталости бойцов. Аналитик отметил, что низкий боевой дух украинских военнослужащих приводит к массовому дезертирству. По его данным, в начале июня пограничники ловили до 20 беглецов в сутки. Кроме того, согласно данным миграционных служб Румынии, с начала конфликта границу с Украиной незаконно пересекли 6200 мужчин.

Ранее попавший в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте. Он оценил моральное состояние Вооружённых сил Украины ниже среднего. Так, военнопленный указал на враньё командиров, которое приводит к гибели солдат.