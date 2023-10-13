Бейрут, 13 октября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, погиб в результате обстрела на границе Израиля и Ливана, подтвердили руководители агентства 13 октября.

Ранее об обстреле группы журналистов сообщал телеканал Al Jazeera. Машина с фотокорреспондентами информационных агентств и съемочной группой телеканала попала под обстрел в районе Альма-эш-Шааб. Отмечалось, что Абдалла погиб, а ещё три человека, в том числе два журналиста, получили ранения и были доставлены в госпиталь.

В офисе генерального секретаря ООН заявили, что надеются на объективное расследование этого инцидента.

Также 13 октября в Армии обороны Израиля сообщили, что израильский беспилотник наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Палестинское радикальное движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами. Власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, и обвинили Израиль в создании рисков для расширения конфликта.

Ударив ракетами по аэропортам в Дамаске и Алеппо, Израиль лишь обозначил своё присутствие, ущерб от этих обстрелов оказался минимальным, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед Михаил Балбус. Тель-Авив хотел дать понять Тегерану, что у Израиля остались возможности в Сирии, считает эксперт.