Бейрут, 13 октября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. В результате израильского обстрела на юге Ливана один журналист погиб, ещё трое пострадали, включая двух сотрудников телеканала Al-Jazeera. Об этом 13 октября сообщил канал.

WAEL HAMZEH/EPA/TASS

«Один журналист погиб, трое получили ранения, среди них [пострадавших] корреспондент и оператор Al-Jazeera», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел произошёл в районе деревни Альма-эш-Шааб.

Как сообщало ИА Регнум, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок заявил, что не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства. По его мнению, существует вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.

Израильская армия в секторе Газа в ночь на 12 октября нанесла удар по элитному подразделению ХАМАС. Отмечается, что израильские военные нанесли серию ударов по оперативным командным центрам элитных сил ХАМАС, эти силы 7 октября проникли в населённые пункты, окружающие сектор Газа.