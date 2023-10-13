Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Израильский беспилотник наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, сообщила 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

«Беспилотник ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — сказано в сообщении.

Как информировал телеканал Al-Jazeera, в результате израильского обстрела на юге Ливана погиб один журналист, ещё трое пострадали, включая двух сотрудников телеканала. Отмечается, что обстрел произошёл в районе деревни Альма-эш-Шааб.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.

По его мнению, существует вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что Россия может помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта, её никто не заподозрит в попытках подыгрывать одной из сторон.

По мнению президента, для полноценного урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.