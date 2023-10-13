Израиль нанёс удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Израильский дрон нанёс удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Израильский беспилотник наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, сообщила 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.
«Беспилотник ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — сказано в сообщении.
Как информировал телеканал Al-Jazeera, в результате израильского обстрела на юге Ливана погиб один журналист, ещё трое пострадали, включая двух сотрудников телеканала. Отмечается, что обстрел произошёл в районе деревни Альма-эш-Шааб.
Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.
По его мнению, существует вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что Россия может помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта, её никто не заподозрит в попытках подыгрывать одной из сторон.
По мнению президента, для полноценного урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.