Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Израильская армия в секторе Газа в ночь на 12 октября нанесла удар по элитному подразделению ХАМАС. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Отмечается, что израильские военные нанесли серию ударов по оперативным командным центрам элитных сил ХАМАС. Уточняется, что эти силы 7 октября проникли в населённые пункты, окружающие сектор Газа.

Помимо этого, самолёты ЦАХАЛ нанесли удар по старшему военно-морскому офицеру ХАМАС в бригаде «Рафах» Мухаммеду Абу Шамле, говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Ранее СМИ, со ссылкой на директиву министра здравоохранения страны Моше Арбеля, сообщили, что в Израиле государственные больницы не станут лечить взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС. Согласно директиве, израильская система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших граждан и своих военных, а также подготовиться к приёму новых раненых.

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что на данный момент следует воздержаться от резких заявлений и оскорблений чувств людей, вовлечённых в палестино-израильский конфликт. Путин подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать его расширения.

По мнению российского лидера, Москва могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта. Политику США по этому вопросу Путин назвал очевидным провалом.