Москва, 12 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки для некоторых компаний снизит возможность спекуляций и повысит прозрачность российского рынка, заявил 12 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Он добавил, что правительство подготовило постановление о параметрах продажи валютной выручки отдельными экспортёрами.

«Правительство подготовило постановление, определяющее объемы, сроки зачисления средств, полученных по внешним торговым контрактам на счета в уполномоченных банках, и также параметры их обязательной продажи в России», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, указом президента России Владимира Путина для стабилизации курса рубля устанавливается обязательная продажа валютной выручки рядом экспортёров сроком на шесть месяцев. Экспортёры будут зачислять на свои счета в банках заработанную иностранную валюту и продавать на внутреннем рынке. При этом сроки продажи и объём валюты, которая должна быть обязательно продана, будут установлены правительством.

По мнению ЦБ, этот шаг улучшит ситуацию с ликвидностью и поспособствует снижению краткосрочной волатильности на рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал ранее, что поводов для беспокойства из-за курса доллара нет. Кроме того, он призвал привыкать жить в рублёвой зоне и не зависеть от доллара. Как полагает Песков, чрезмерное внимание к колебанию курса доллара — это «рудимент прошлого».

Помощник президента РФ Максим Орешкин в свою очередь заверил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.