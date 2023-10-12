Москва, 12 октября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Обязательная продажа экспортёрами валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью и поспособствует снижению краткосрочной волатильности на рынке. Об этом 12 октября заявили в Центральном банке РФ.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке», — отметили в регуляторе.

Отмечается, что адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы расчётов для большинства участников внешнеторговой деятельности.

В ЦБ подчеркнули, что ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и направленная на снижение инфляции денежно-кредитная политика.

Как ранее сообщало ИА Регнум, указом президента России Владимира Путина для стабилизации курса рубля устанавливается обязательная продажа валютной выручки рядом экспортёров сроком на шесть месяцев. Документ определяет полный перечень экспортёров, который состоит из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Экспортёры будут зачислять на свои счета в банках заработанную иностранную валюту и продавать на внутреннем рынке. При этом сроки продажи и объём валюты, которая должна быть обязательно продана, будут установлены правительством.