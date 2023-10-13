Бишкек, 13 октября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Россия может помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта, её никто не заподозрит в попытках подыгрывать одной из сторон. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

На вопрос о том, может ли Москва помочь в урегулировании конфликта, Путин ответил: «Россия может. Именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет 15. Ну и имеются традиционные отношения с Палестиной».

Он добавил, что поэтому никто Россию не заподозрит в том, что она хочет кому-то подыгрывать.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении.

Также Путин рассказал, что в США появляются различные оценки и варианты развития событий, в том числе говорится, что в отношении сектора Газа могут быть применены меры такого же плана, как во время блокады Ленинграда. Он отметил, что подобные призывы неприемлемы.

Кроме того, российский лидер 13 октября на саммите СНГ заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами. Он отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.