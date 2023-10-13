Москва, 13 октября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Российские военные на минувшей неделе поразили ракетные комплексы противника С-300 и «Точка-У» в Николаевской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 октября на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что за период с 7 октября российские войска поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в районе посёлка Пересечное под Харьковом и зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Николаева.

Кроме того, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У поражены у посёлка Маловарваровка в Николаевской области.

В Черкасской и Черниговской областях Украины уничтожены склады авиационных средств поражения. На аэродромах Озёрное возле Житомира и Миргород под Полтавой уничтожены хранилища авиационного топлива.

Как сообщало ИА Регнум, морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Чёрного моря.