Москва, 13 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Украинские подразделения на минувшей неделе безуспешно пытались восстановить позиции на краснолиманском направлении в районе города Кременной, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 октября на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО

Он уточнил, что бои шли в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР и села Ямполовка в ДНР. Российские военные не позволили подразделениям 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ восстановить утраченные позиции.

Подразделения Центральной группировки российских войск за неделю, с 7 по 13 октября, отразили 22 атаки украинских штурмовиков.

Противник за этот период потерял на краснолиманском направлении более 895 бойцов, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивную систему залпового огня Vampire производства Чехии.

Как сообщало ИА Регнум, одна из атак украинских боевиков на краснолиманском направлении была сорвана с применением самоходных 120-миллиметровых миномётов «Нона-СВК». После получения координат противника российские артиллеристы открыли по наступающей группе залповый огонь из трёх орудий.