Красный Лиман, ДНР, 13 октября, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Российские артиллеристы Центрального военного округа самоходными 120-миллиметровыми миномётами «Нона-СВК» сорвали атаку украинских боевиков на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

В ведомстве уточнили, что артиллерия с ходу была наведена на полученные координаты от расчёта БПЛА. Залповым огнём из трёх орудий российские бойцы ударили по наступающей группе противника. Боевики отступили.

Как сообщало ИА Регнум, силами российских экипажей тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» поражены три опорных пункта ВСУ. Ракетные войска и артиллерия Центральной группировки войск ударили по пункту временной дислокации украинских военных рядом с населённым пунктом Желанное в ДНР.

Также ВС России отразили пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь под прикрытием лесополосы. Боевая машина была выведена из строя на запорожском направлении.