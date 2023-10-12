Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В Израиле государственные больницы не станут лечить взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на директиву министра здравоохранения страны Моше Арбеля сообщила газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Лечение презренных террористов <…> мешает этим усилиям и <…> государственная система здравоохранения не будет лечить их», — говорится в документе.

Согласно директиве, израильская система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших граждан и своих военных, а также подготовиться к приёму новых раненых.

В связи с этим глава минздрава призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинструктировать все соответствующие органы.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших при атаках израильской армии на сектор Газа возросло до 1,2 тысячи человек. Общее количество раненых палестинцев достигло 5,6 тысячи.

Египет не пойдёт на открытие коридоров для перемещения беженцев из сектора Газа. Каир настаивает на том, чтобы стороны разрешали конфликты в пределах своих границ. Это единственная возможность обеспечить право Палестины на государственность, объяснил позицию Египта один из источников в службах безопасности страны.

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что на данный момент следует воздержаться от резких заявлений и оскорблений чувств людей, вовлечённых в палестино-израильский конфликт. Путин подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать его расширения.

По мнению президента РФ, Москва могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта. Политику США по этому вопросу Путин назвал очевидным провалом.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.