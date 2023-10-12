Рамалла , 12 октября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. В палестинском секторе Газа не справляются с количеством пострадавших от ударов Израиля по анклаву. Система здравоохранения стремительно приближается к коллапсу, заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen представитель минздрава в Газе Ашраф Кудра.

«Медицинскую помощь в больницах сектора могут прекратить оказывать через несколько часов», — добавил он.

По словам представителя палестинского минздрава, растущая численность раненых превышает возможности действующих операционных залов, отделения интенсивной терапии больше не располагают возможностью принимать новых пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября палестинский минздрав обновил данные о жертвах в секторе Газа. С начала обострения конфликта с Израилем погибли 1354 палестинца, более 6 тысяч человек ранены. На Западном берегу реки Иордан погиб 31 человек, ранения получили около 180 граждан.

В государственных больницах Израиля запретили лечить взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС. Согласно директиве минздрава, израильская система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших граждан и своих военных, а также подготовиться к приёму новых раненых. В связи с этим минздрав призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинструктировать все соответствующие органы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Он подчеркнул, что в регион перекрыта подача электричества, газа и продовольствия.