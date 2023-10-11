Москва, 11 октября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в Вашингтоне пытались подменить решение фундаментальных политических проблем «материальными подачками» населению, проживающему на палестинских территориях. В этом сегодня заключается проблема.

«Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать всё самостоятельно, не использовали эти механизмы», — сказал Путин, комментируя эскалацию между Израилем и Палестиной.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани указал на необходимость решения вопроса с созданием суверенного палестинского государства. По его словам, обострение конфликта между Израилем и Палестиной стало ярким примером провала политики Вашингтона на Ближнем Востоке. США пытались монополизировать урегулирование и делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа». Они давили на обе стороны вместо того, чтобы искать приемлемые для них компромиссы.