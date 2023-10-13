Красный Лиман, ДНР, 13 октября, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук уточнил, что украинские войска потеряли на данном участке фронта около 40 боевиков, также уничтожен пикап. В ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 15 артиллерийских расчётов ВСУ.

Силами экипажей тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» поражены три опорных пункта противника. Ракетные войска и артиллерия группировки войск ударили по пункту временной дислокации украинских войск рядом с населённым пунктом Желанное в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные выбили ВСУ с важной господствующей высоты — террикона у Авдеевского коксохимического завода в ДНР. Битва шла в течение всего дня, российские войска при поддержке бронетехники, авиации и артиллерии атаковали с двух направлений.

Руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа представляет наибольшую опасность для Украины, заявил начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. Он утверждает, что Беседа занимается активными операциями на украинской территории.