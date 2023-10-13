Москва, 13 октября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешной работе бойцов группировки «Восток», которые нанесли поражение и живой силе противника, и военной технике на южнодонецком направлении.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что передовыми подразделениями и артиллерией сорваны четыре попытки ротации киевских боевиков в районах Урожайного и Старомайорского.

«Автомобили с националистами уничтожены», — добавил Чехов.

Западнее Новодонецкого бойцы вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ, в районе Старомайорского уничтожили склад боеприпасов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и реактивную систему залпового огня «Град» в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, САУ «Акация» в районе Новоивановки. Беспилотник ликвидировал миномётный расчёт в районе Старомайорского.

«Авиация и артиллерия поразили места скопления живой силы и техники. Удары также нанесли по подразделениям четырёх штурмовых, мотопехотных и механизированных бригад ВСУ», — сказал офицер.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

Российская армия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, заявил полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.