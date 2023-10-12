На Западе заявили об участившихся ударах по ВСУ российскими ракетами
Полковник Райснер: РФ начала вторую стратегическую воздушную кампанию против ВСУ
Вена, 12 октября, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Российская армия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, заявил полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер.
«На данный момент мы уже наблюдаем значительное количество беспилотников типа «Герань» — чуть более 500 единиц. Это количество не наблюдалось в предыдущие месяцы», — отметил офицер в беседе с телеканалом N-TV.
Райснер добавил также, что уже участились удары российскими крылатыми ракетами. Предстоящая зима может стать «особенно суровой», тем более ранее Россия неоднократно выводила из строя украинскую систему ПВО, это происходит и сейчас, предположил он.
По мнению австрийского полковника, все признаки указывают на «надвигающуюся бурю».
Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в телеэфире CNN признали, что ни одна из существующих сегодня систем противовоздушной и противоракетной обороны не способна перехватить новейшую российскую межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник». У неё практически неограниченная дальность полёта, уточнил ведущий.
В России практически завершена работа над ракетами «Сармат». В скором времени ракеты «Буревестник» и «Сармат» встанут на боевое дежурство, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.
С 29 сентября по 6 октября Вооружённые силы России нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных дронов Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов для РСЗО HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.