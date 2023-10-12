Вена, 12 октября, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Российская армия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, заявил полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«На данный момент мы уже наблюдаем значительное количество беспилотников типа «Герань» — чуть более 500 единиц. Это количество не наблюдалось в предыдущие месяцы», — отметил офицер в беседе с телеканалом N-TV.

Райснер добавил также, что уже участились удары российскими крылатыми ракетами. Предстоящая зима может стать «особенно суровой», тем более ранее Россия неоднократно выводила из строя украинскую систему ПВО, это происходит и сейчас, предположил он.

По мнению австрийского полковника, все признаки указывают на «надвигающуюся бурю».

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в телеэфире CNN признали, что ни одна из существующих сегодня систем противовоздушной и противоракетной обороны не способна перехватить новейшую российскую межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник». У неё практически неограниченная дальность полёта, уточнил ведущий.

В России практически завершена работа над ракетами «Сармат». В скором времени ракеты «Буревестник» и «Сармат» встанут на боевое дежурство, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.

С 29 сентября по 6 октября Вооружённые силы России нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных дронов Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов для РСЗО HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.