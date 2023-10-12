Киев, 12 октября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа является самым опасным противником для Украины, заявил начальник главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Генерал Беседа, руководитель пятой службы ФСБ (РФ). Очень проблемный человек <…> для Украины», — ответил он на вопрос журналиста издания «Украинская правда», кто является самым опасным противником для Украины среди российских генералов.

Буданов утверждает, что Беседа занимается активными операциями на украинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября глава ГУР Буданов признал, что контрнаступление ВСУ выбилось от графика.

«Мы из него выбились. Не отстаём, а выбились», — сказал он, добавив, что это совсем другое толкование.

При этом он утверждал, что тем не менее не всё пошло кувырком.

Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и командованию Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением дронов самолётного типа по российским территориям. Атаки беспилотников были зафиксированы в Москве, Подмосковье, Крыму, Севастополе, Ростовской, Белгородской, Брянской областях.