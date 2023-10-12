Киев, 12 октября, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского объяснили провал контрнаступления ВСУ тем, что затянувшиеся поставки оружия привели к «выпадению из графика».

Советник главы офиса Михаил Подоляк в интервью украинскому «Телеканалу 24» рассказал, как киевские власти в конце 2022 года выпрашивали оружие у западных стран. По его утверждению, это были «активные переговоры».

«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, мы тогда вышли из графика поставок», — сказал Подоляк.

По словам советника, стороны договорились получить вооружение через три недели, а получили через два–три месяца.

«Мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев», — пояснил Подоляк, не уточнив, почему ВСУ при таком «выпадении из графика» решились начать контрнаступление.

Как сообщало ИА Регнум, руководство ВСУ, как и прежде, рассчитывает захватить Артёмовск и Токмак с целью выхода к Мелитополю, считает военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя то, что украинские войска продолжат наступать и в зимние месяцы, которые обещают быть очень сложными.

По мнению полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, Запад постепенно признаёт, что контрнаступление украинской армии закончилось провалом, так как ВСУ не смогли прорваться к Артёмовску и вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Новому контрнаступлению ВСУ может помешать позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь Украине.

Вооружённые силы России могут освободить Харьков в течение нескольких дней, заявил 12 октября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.