Иерусалим, 12 октября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. У полицейского участка в Старом городе Иерусалима вечером 12 октября произошла стрельба, несколько человек получили ранения, подозреваемый был ликвидирован, сообщила газета The Jerusalem Post.

MARTIN DIVISEK/EPA/TASS

Ворота Старого города после инцидента были закрыты, а полиция Израиля стянула в этот район значительное число сотрудников, возглавляет группу начальник полиции Иерусалима, сказано также в публикации.

Телеканал Al-Arabiya в свою очередь сообщил, что ранения в ходе перестрелки получили два сотрудника израильской полиции.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Поставки воды и электричества в сектор были прекращены. Стороны продолжают обмен ударами. Армия Израиля, кроме того, 12 октября нанесла и удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, сообщало сирийское государственное информагентство SANA.

Президент России Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Сектор Газа должен стать частью независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, отметили в телефонном разговоре 12 октября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и министр по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейн Шейх.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.