Москва, 12 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонные переговоры с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом, стороны отметили катастрофическую ситуацию в секторе Газа и заявили о неприемлемости неизбирательных бомбардировок, сообщили 12 октября в МИД РФ.

Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения боевых действий, открытия гуманитарных коридоров для доставки продуктов питания и медикаментов для населения сектора (Газа. — Прим. ред.), возобновления подачи туда воды и электроэнергии», — сказано в заявлении министерства.

И Россия, и Палестина согласны с тем, что исход граждан из сектора Газа недопустим, этот регион должен стать частью независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, отметили также в МИД.

Богданов и Шейх отметили, что решение проблемы может быть только политическим и должно основываться на «известной международно-правовой основе», добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент России Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Поставки воды и электричества в сектор были прекращены. Стороны продолжают обмен ударами. Армия Израиля, кроме того, 12 октября нанесла и удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии.

Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мира и американская гегемония, дружественная к Израилю, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.