Москва, 12 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным следствия, 11 октября 2023 года в ванной комнате в квартире жилого дома, расположенного на улице Фабрициуса в городе Москве, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, на месте происшествия были найдены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Был задержан подозреваемый мужчина, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи приступят к его допросу.

Как передавало ИА Регнум, житель посёлка Смолино под Челябинском, который похитил и 14 лет держал в плену молодую женщину, совершил убийство с расчленением. Причастность подозреваемого к убийству установили в ходе расследования уголовного дела о похищении. В 2011 году мужчина убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе частного дома. Житель Смолино, по данным следствия, в 2009 году похитил в Челябинске 19-летнюю девушку, предложив ей выпить у него дома. Там он закрыл её в комнате, бил и насиловал, заставлял выполнять домашнюю работу. Сбежать пленница смогла, когда мужчину забрали в больницу на фоне обострения психического заболевания.

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