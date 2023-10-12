Москва, 12 октября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в Николаевской области ангар с украинскими десантными кораблями, сообщил 12 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ», — сказал он на брифинге.

Кроме того, на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины.

Также российские военные поразили склад военной техники ВСУ в районе города Измаила в Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе произошёл взрыв, в результате которого был повреждён объект логистической инфраструктуры. Он добавил, что пострадавших в результате взрыва нет.

Вечером 9 октября украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе, Николаеве, а также в пограничном с Румынией городе Вилково. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.