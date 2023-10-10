Одесса, Украина, 10 октября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в Одесской области Украины, в результате повреждён объект логистической инфраструктуры. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил 10 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зафиксировано попадание по логистической инфраструктуре», — написал Кипер.

Он добавил, что пострадавших в результате взрыва нет.

Ночью глава Одесской ОВА сообщал о воздушной тревоге в Одесском и Белгород-Днестровском районах, позже тревога была отменена. Воздушную тревогу объявляли ещё в нескольких украинских регионах, в том числе на юге страны.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры в Измаильском районе Одесской области. Днём ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после серии взрывов. По предварительной информации, здание использовалось как пункт временного размещения личного состава украинских формирований.