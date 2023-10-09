Киев, 10 октября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов поздним вечером 9 октября в Одессе, Николаеве, а также в пограничном с Румынией городе Вилково.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Издание «Страна. ua» написало о нескольких прозвучавших взрывах в Одессе.

О взрывах в Николаеве сообщило украинское Klymenko Time.

Подробности инцидентов не приводятся. Нет информации о повреждённых объектах.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные захватили под Артёмовском в ДНР опорный пункт ВСУ и пять украинских военнослужащих, проходивших военную подготовку в Британии.

Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции на Украине поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

Военнослужащие Южной группировки войск сорвали контратаку украинской армии, уничтожив их временный пункт дислокации. На южнодонецком направлении после штурма укрепрайона противника ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции.