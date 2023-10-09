На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе и Николаеве
На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе и Николаеве
Киев, 10 октября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов поздним вечером 9 октября в Одессе, Николаеве, а также в пограничном с Румынией городе Вилково.
Издание «Страна. ua» написало о нескольких прозвучавших взрывах в Одессе.
О взрывах в Николаеве сообщило украинское Klymenko Time.
Подробности инцидентов не приводятся. Нет информации о повреждённых объектах.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные захватили под Артёмовском в ДНР опорный пункт ВСУ и пять украинских военнослужащих, проходивших военную подготовку в Британии.
Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции на Украине поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.
Военнослужащие Южной группировки войск сорвали контратаку украинской армии, уничтожив их временный пункт дислокации. На южнодонецком направлении после штурма укрепрайона противника ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции.