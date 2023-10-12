Вашингтон, 12 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский неожиданно прибыл на заседание министров обороны государств НАТО в Брюсселе, где выступил с отчаянным обращением. Об этом пишет издание Politico.

OLIVIER MATTHYS/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече, которая должна была состояться на уровне министров», — говорится в материале.

Отмечается, что, поскольку ВС России возобновили наступление на востоке, Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов.

Зеленский также заявил, что события в Израиле не вытеснят Украину из поля зрения, говорится в статье.

Отмечается, что тем не менее страны НАТО всё больше озабочены Ближним Востоком и Израиль не является единственным отвлекающим фактором, с которым сталкиваются союзники по НАТО.

Так, за несколько часов до начала встречи министров появились новости о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо отметил, чтоантиукраинские настроения внутри Евросоюза становятся тенденцией и к тому же у Польши есть механизмы влияния на Украину, поэтому она и предъявляет Киеву счёт и особые условия.

Ранее кандидат в депутаты Сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша может выставить Украине счёт и выдвинуть ряд условий за оказанную помощь. Брылка подчеркнула, что благодарность не является валютой в международных отношениях, и оценила оказанную Киеву помощь в сто миллиардов злотых.

Ранее депутат верхней палаты румынского парламента Диана Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии её территории. Когда глава киевского режима проходил мимо Шошоакэ, она предложила ему обсудить проблемы румынского национального меньшинства на Украине и решить территориальный вопрос.