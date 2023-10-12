Москва, 12 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Антиукраинские настроения внутри Евросоюза становятся тенденцией, и к тому же у Польши есть механизмы влияния на Украину, поэтому она и предъявляет Киеву счёт и особые условия. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша может выставить Украине счёт и выдвинуть ряд условий за оказанную помощь. Брылка подчеркнула, что благодарность не является валютой в международных отношениях, и оценила оказанную Киеву помощь в сто миллиардов злотых. Под условиями политик имела в виду ряд требований, в том числе отзыв жалобы Украины на Польшу в ВТО из-за запрета на ввоз зерна, а также снятие запрета на проведение эксгумации жертв Волынской резни.

По мнению политолога Мезюхо, подобные требования со стороны европейских политиков к главе киевского режима Владимиру Зеленскому становятся уже тенденцией.

«То румынский сенатор в лицо Зеленскому кричит нелицеприятные вещи, теперь польский политик недвусмысленно намекает, что Украина должна расплатиться за всю ту помощь, что оказала Варшава. Видимо, антиукраинские настроения внутри Евросоюза — это уже тенденция, которая выражается в виде заявлений местных политических деятелей», — отметил Мезюхо.

Он обратил внимание на то, что в Польше не стали бы озвучивать условия и говорить о счёте, если бы такая риторика не была позитивно воспринята избирателями. Политолог объяснил это серьёзным ухудшением положения киевского режима. По мнению Мезюхо, обострение конфликта на Ближнем Востоке ослабило интересы западных стран в дальнейшем продолжении поддержки Украины, а потому глава киевского режима сейчас находится в сложном положении.

«Он и раньше искал возможность, где бы взять денег, а теперь и подавно эта задача стоит перед его офисом под номером один, потому что ранее выделенные Европой и США деньги киевский режим уже потратил и разворовал, а новые партии финансовой и военной помощи вряд ли будут такими обильными, как раньше. Зеленский утрётся этим заявлением. Что он может с этим сделать? Офис Украины будет вынужден просто принять очередное унижение», — поделился политолог

Мезюхо допустил, что украинское правительство сделает ответное заявление, осуждающее Польшу и данного политика, но не более. У киевского режима нет механизма влияния на Варшаву, что нельзя сказать о Польше, отметил политолог.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин заметил, что заявление отдельного польского депутата нужно рассматривать только в контексте предстоящих парламентских выборов.

«Это предвыборная риторика, чтобы показать себя. Она депутат и свободна в своих высказываниях, которые могут порой нести не то, что является позицией государства и даже партии, которую она представляет. Это лишь высказывание одного конкретного депутата в предвыборных условиях», — поделился Жарихин.

Политолог предложил не строить далеко идущие выводы на основании требования Брылки. По его словам, США не позволят осуществиться тем условиям, которые озвучила польский депутат, пусть они и отражают мнение некоторой части населения.

Как отметило польское издание Myśl Polska, глава киевского режима не ценит помощь союзников и забывает о них, как только покидает страну. Если же ему отказали, то он не скупится на обвинения в сотрудничестве с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Варшава потребовала от Киева не приостановить, а отозвать жалобу, поданную Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО) на фоне заявлений Польши о запрете ввоза зерна из этой страны. Такой ультиматум главе киевского режима поставил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Ранее депутат верхней палаты румынского парламента Диана Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии её территории. Когда глава киевского режима проходил мимо Шошоакэ, она предложила ему обсудить проблемы румынского национального меньшинства на Украине и решить территориальный вопрос.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Зеленского во время его визита в Польшу не встретил ни один высокопоставленный чиновник.