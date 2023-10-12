Варшава, 12 октября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка в ходе дебатов заявила, что необходимо выставить Украине счёт и ряд условий за оказанную Киеву помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счёт. «Конфедерация» выставила такой счёт Украине, в 101 млрд золотых, также выставим чёткие и жёсткие условия», — заверила Брылка.

Под условиями политик имела в виду снятие жалобы Украины на Польшу в ВТО из-за запрета на импорт зерна, прекращение «украинизации» двусторонней торговли, проведение эксгумации жертв Волынской резни и доступ Варшавы к восстановлению Украины после завершения конфликта.

По мнению Анны Брылки, нельзя допускать, чтобы помощь киевской власти ставила под угрозу продовольственную безопасность Польши.

Как сообщало ИА Регнум, Польша оказалась в роли неосторожного посетителя ресторана, который обещал оплатить счёт гостей за другим столиком, при этом цены в меню ему никто не показал. Такую аналогию отношений Киева и Варшавы представил автор журнала Myśl Polska колумнист Лукаш Ястшембский.

Главу киевского режима Зеленского во время его визита в Польшу не встретил ни один высокопоставленный чиновник, рассказал 8 октября экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.