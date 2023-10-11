Москва, 11 октября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов подразделения иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом 11 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Gertrud Zach/Global Look Press

«В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Как ранее передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ и активными действиями улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, он отметил, что потери ВСУ за сутки составили 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк и два автомобиля.