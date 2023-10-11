Москва, 11 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведение специальной военной операции на Украине поразили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщили 11 октября в Министерстве обороны РФ.

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«На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

6 октября в Минобороны рассказали, что российская армия в зоне спецоперации за предыдущую неделю уничтожила четыре боевых самолёта и 320 дронов вооружённых сил Украины. Истребители ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили тяжёлый истребитель Су-27, штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель МиГ-29 возле населённых пунктов Солдатское в Днепропетровской области Украины, Сергеевка и Клещеевка в ДНР.

11 октября в ведомстве также сообщили об уничтожении склада боеприпасов подразделения иностранных наёмников ВСУ в Харьковской области, уничтожении за сутки 41 украинского беспилотника, улучшении положения «Южной» группировки в районе Авдеевки в ДНР.

Кроме того, в Минобороны рассказали о нанесении поражения бригаде спецназа «Азова» (запрещён в РФ), отражении 10 атак ВСУ на купянском направлении и двух — на краснолиманском.