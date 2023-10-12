Анкара, 12 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС может удерживать в заложниках не менее 150 человек, похищенных из Израиля. Об этом 12 октября написала турецкая газета Takvim.

Global Look Press/Mohammed Talatene/dpa

«Хотя точное число неизвестно, но по оценкам, ХАМАС удерживает не менее 150 человек, похищенных из Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нет информации о том, сколько из них гражданских и военных.

Как ранее передавало ИА Регнум, военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — освободило одну заложницу и двух её детей. Отмечается, что палестинцы освободили женщину с детьми после перестрелки с другими боевиками. На распространённой видеозаписи видно идущую к своему ребёнку мать, затем они направились к израильским военным.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, экс-член дипломатического представительства Израиля в Москве Алекс Векслер считает, что, скорее всего, операции по массовому освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС, не будет и израильские силовики сосредоточатся на тотальном уничтожении этой организации.

Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.