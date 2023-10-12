СМИ: ХАМАС может удерживать в заложниках не менее 150 человек
Takvim: ХАМАС может удерживать в заложниках не менее 150 человек
Анкара, 12 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС может удерживать в заложниках не менее 150 человек, похищенных из Израиля. Об этом 12 октября написала турецкая газета Takvim.
«Хотя точное число неизвестно, но по оценкам, ХАМАС удерживает не менее 150 человек, похищенных из Израиля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нет информации о том, сколько из них гражданских и военных.
Как ранее передавало ИА Регнум, военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — освободило одну заложницу и двух её детей. Отмечается, что палестинцы освободили женщину с детьми после перестрелки с другими боевиками. На распространённой видеозаписи видно идущую к своему ребёнку мать, затем они направились к израильским военным.
Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, экс-член дипломатического представительства Израиля в Москве Алекс Векслер считает, что, скорее всего, операции по массовому освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС, не будет и израильские силовики сосредоточатся на тотальном уничтожении этой организации.
Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.